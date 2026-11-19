संवाद सहयोगी, मिहिजाम (जामताड़ा)। चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (सीएलडब्ल्यू) में बुधवार को काम के दौरान एक गंभीर हादसा हो गया। कारखाने के 16 नंबर शॉप में कार्यरत रेलकर्मी रिंकू यादव (45) के सिर पर रेल इंजन का एक भारी और महत्वपूर्ण हिस्सा अचानक खुलकर गिर पड़ा। हादसे में उनके सिर में गंभीर चोट आई, जिससे कारखाने में काम कर रहे कर्मचारियों के बीच अफरा-तफरी मच गई।

घटना के तुरंत बाद घायल रेलकर्मी को उपचार के लिए चित्तरंजन स्थित कस्तूरबा गांधी अस्पताल (केजी अस्पताल) पहुंचाया गया। घायल रेलकर्मी खतरे से बाहर प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर जांच और चिकित्सकीय परीक्षण के लिए उन्हें नेमतपुर स्थित आविष्कार डायग्नोस्टिक सेंटर ले जाया गया। वहां आवश्यक जांच कराने के बाद उन्हें दोबारा चित्तरंजन के कस्तूरबा गांधी अस्पताल लाया गया। चिकित्सकों से मिली जानकारी के अनुसार, फिलहाल घायल रेलकर्मी खतरे से बाहर हैं।

इस घटना ने कारखाने में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे के पीछे रेल इंजन के संबंधित हिस्से की वेल्डिंग की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कर्मचारियों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण आशंका जताई जा रही है कि कमजोर वेल्डिंग या काम में तकनीकी लापरवाही के कारण भारी हिस्सा अपनी जगह से अलग होकर कर्मचारी के सिर पर गिरा। कारखाने में उत्पादन कार्य के दौरान भारी उपकरणों और मशीनों के बीच काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में इस तरह की घटना कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों, तकनीकी गुणवत्ता और कार्यों की निगरानी व्यवस्था की समीक्षा की जरूरत को रेखांकित करती है।