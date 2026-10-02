टाटा स्टील का ठेकाकर्मियों के लिए नया ऐप, अब एक क्लिक में मिलेगी PF, ग्रेच्युटी और वेतन की पूरी जानकारी  

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा स्टील ने अपने यहां कार्यरत ठेकाकर्मियों के लिए गुरुवार को ''कांट्रेक्टर वर्कर्स'' एप पोर्टल को लांच किया।

इस ऐप की मदद से ठेकाकर्मियों को अपना पर्सनल नंबर डालने पर पीएफ, ग्रेच्युटी, ड्यूटी आने-जाने का पंच समय, काम के घंटे सहित मिलने वाले वेतन की पूरी जानकारी मिलेगी। इस एप में उन्हें यह भी जानकारी मिलेगी कि उक्त कार्य के लिए कंपनी उनकी ठेका कंपनी को कितना मानदेय देती है और उन्हें वर्तमान में कितना वेतन दिया जा रहा है।

टाटा स्टील का मासिक कार्यक्रम एमडी आनलाइन गुरुवार सुबह संपन्न हुआ जिसमें कंपनी के एचआर चीफ यशवंत पांडेय ने उक्त पोर्टल के संबंध में सभी कर्मचारियों को जानकारी दी। टाटा स्टील में इस तरह की नई पहल का कंपनी के सीईओ सह एमडी टीवी नरेंद्रन ने सराहना की।