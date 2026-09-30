टाटा स्टील का बड़ा निवेश, सिंगापुर की अनुषंगी कंपनी में डाले 3260 करोड़; यूरोपीय कारोबार पर फोकस

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। अंतरराष्ट्रीय कारोबार को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से टाटा स्टील ने सिंगापुर स्थित अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी ''टी स्टील होल्डिंग्स पीटीई लिमिटेड'' (टीएसएचपी) में 3,260.32 करोड़ रुपये (34 करोड़ डालर) की नई पूंजी झोंकी है।

शेयर बाजार को भेजी गई नियामकीय सूचना के अनुसार, कंपनी ने टीएसएचपी के 0.0864 डालर अंकित मूल्य वाले 393.51 करोड़ से अधिक नए इक्विटी शेयर खरीदे हैं। इस शेयर खरीद के उपरांत भी टीएसएचपी पूरी तरह से मूल कंपनी के नियंत्रण में बनी रहेगी।

बोर्ड से स्वीकृत दो अरब डालर योजना की किस्त यह ताजा पूंजी निवेश निदेशक मंडल द्वारा 17 मार्च को मंजूर किए गए दो अरब डालर (करीब 18,488 करोड़ रुपये) के विशेष वित्तीय पैकेज का हिस्सा है। इस आवंटन के साथ ही टीएसएचपी में कुल निवेश सीमा बढ़कर 26.21 अरब डालर के स्तर पर पहुंच गई है।