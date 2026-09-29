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Tata Cummins में हो गया बोनस समझौता: लगातार 20% बोनस की हैट्रिक, 700 से अधिक कर्मियों को मिलेगा औसतन ₹1 लाख

By Jitendra Singh Edited By: Sanjeev Kumar
Published: Tue, 29 Sep 2026 08:45 PM (IST)

जमशेदपुर स्थित टाटा कमिंस में बोनस सह वेतन समझौता संपन्न हो गया है, जिससे कर्मचारियों को लगातार तीसरे वर्ष 20% ...और पढ़ें

सहमति के बाद कर्मचारियों ने लगातार तीसरे वर्ष वैधानिक रूप से अधिकतम 20 प्रतिशत बोनस हासिल कर शानदार हैट्रिक लगाई है।

सहमति के बाद कर्मचारियों ने लगातार तीसरे वर्ष वैधानिक रूप से अधिकतम 20 प्रतिशत बोनस हासिल कर शानदार हैट्रिक लगाई है।

HighLights

  1. टाटा कमिंस में बोनस सह वेतन समझौता संपन्न, कर्मचारियों को मिली खुशी।

  2. लगातार तीसरे वर्ष कर्मचारियों को मिला 20% का अधिकतम बोनस।

  3. 700 से अधिक कर्मियों को दुर्गा पूजा से पहले मिलेगी राशि।

जासं, जमशेदपुर। ऑटोमोबाइल क्षेत्र की चुनौतियों के बीच जमशेदपुर स्थित टाटा कमिंस में सोमवार को बहुप्रतीक्षित बोनस सह वेतन समझौता संपन्न हो गया। 
 
प्रबंधन और यूनियन के बीच हुई इस ऐतिहासिक सहमति के बाद कर्मचारियों ने लगातार तीसरे वर्ष वैधानिक रूप से अधिकतम 20 प्रतिशत बोनस हासिल कर शानदार हैट्रिक लगाई है। 
 
टाटा कमिंस में हो गया बोनस व वेतन समझौता की खबर सुनते ही संयंत्र परिसर में कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई और उत्सव का माहौल बन गया।
 

दुर्गा पूजा से पहले खातों में आएगी राशि 

बोनस व वेतन समझौते की घोषणा के साथ ही यह तय हो गया है कि दुर्गा पूजा से ठीक पहले कंपनी के 700 से अधिक कर्मचारियों के खातों में राशि सीधे भेज दी जाएगी। 
 
इस बार कर्मचारियों के खाते में औसतन 1,18,078 रुपये की सम्मानजनक राशि पहुंचेगी। संयंत्र में अधिकतम बोनस की राशि 1,44,193 रुपये तय की गई है। 
 
जबकि न्यूनतम बोनस की राशि 79,334 रुपये निर्धारित हुई है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में अधिकतम और औसत दोनों ही श्रेणियों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
 

फॉर्मूले के तीनों मानकों पर मिली 100% सफलता 

टाटा कमिंस में बोनस और इंसेंटिव का निर्धारण पूरी तरह से पूर्व निर्धारित पारदर्शी फॉर्मूले पर आधारित है। कुल 20 अंकों के तय मैट्रिक्स में कर्मचारियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए तीनों पैमानों पर शत-प्रतिशत अंक बटोरे:
 
  • उत्पादन लक्ष्य: वार्षिक परिचालन योजना के तहत निर्धारित 1,89,985 इंजन निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने पर उत्पादन के पूरे 9 अंक मिले। 
  • वित्तीय प्रदर्शन: कंपनी ने 883 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड मुनाफा अर्जित कर वित्तीय प्रदर्शन के 8 अंक हासिल किए। 
  • गुणवत्ता स्तर: संयंत्र में बीआईएस (BIS) गुणवत्ता स्तर को 550 पीपीएम (PPM) से नीचे सीमित रखने पर गुणवत्ता के पूरे 3 अंक मिले।
 

भविष्य के लिए नए लक्ष्य निर्धारित 

बोनस व वेतन समझौते के संपन्न होने के साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष की वार्षिक परिचालन योजना (एओपी) की दिशा भी तय की गई। 
 
इसमें बाजार की मांग के अनुसार आधुनिक इंजनों के निर्माण, असेंबली लाइन की कार्यक्षमता बढ़ाने और सामग्री प्रबंधन को अधिक सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया।  

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