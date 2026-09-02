दुमका जेल में रची गई थी निखार सबलोक की हत्या की साजिश, UP से आए शूटर ने मारी थीं 11 गोलियां

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। होटल कारोबारी निखार सबलोक हत्याकांड की तफ्तीश में जुटी पुलिस एसआईटी (SIT) की जांच में एक बेहद चौंकाने वाला और बड़ा खुलासा हुआ है।

इस हाई-प्रोफाइल मर्डर केस के तार केवल स्थानीय गिरोहों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसका अंतरराज्यीय शूटर मॉड्यूल और दुमका जेल से सीधा कनेक्शन सामने आया है।

15 लाख रुपये की सुपारी लेकर वारदात को अंजाम देने वाले पेशेवर शूटरों का संपर्क दुमका जेल के भीतर ही स्थापित हुआ था।



उत्तर प्रदेश से किराए पर बुलाए गए अपराधियों को जमशेदपुर में कई दिनों तक गुप्त ठिकानों पर ठहराया गया और निखार की पूरी रेकी कराई गई थी।



