निखार सबलोक हत्याकांड: टेंथ माइल स्टोन मर्डर केस की सुलझी गुत्थी; 7 गिरफ्तार, आज पुलिस करेगी पर्दाफाश

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। कदमा स्थित विजया हेरिटेज निवासी युवा कारोबारी निखार सबलोक की सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है।

24 अगस्त को टाटा-रांची हाईवे स्थित टेंथ माइलस्टोन होटल में हुई इस हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस आज (बुधवार) शाम पांच बजे आधिकारिक खुलासा करने जा रही है।



पुलिस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मर्डर केस के मास्टरमाइंड, साजिश के मुख्य कारणों और वारदात को अंजाम देने वाले पेशेवर शूटरों की भूमिका का पूरा पर्दाफाश होने की संभावना है।





तीन राज्यों में छापेमारी और तकनीकी साक्ष्यों से खुला राज

24 अगस्त को होटल में ताबड़तोड़ गोलीबारी कर पेशेवर शूटरों ने निखार सबलोक की हत्या कर दी थी। मामला हाई-प्रोफाइल होने के कारण जमशेदपुर और सरायकेला-खरसावां पुलिस की संयुक्त टीमें गठित की गईं।

जांच के दौरान पुलिस टीमों ने बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में लगातार छापेमारी की। तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर पुलिस को हत्याकांड की कड़ियां जोड़ने में सफलता मिली।

मामले में पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है। शूटरों द्वारा भागने में इस्तेमाल की गई कार को रांची से जब्त किया गया है, जबकि हत्या में प्रयुक्त हथियार एमजीएम थाना क्षेत्र के गोकुल नगर से बरामद हुआ, जहां से शूटर रितेश की गिरफ्तारी हुई थी।

इस मामले से जुड़ा अशोक सिंह पिछले चार दिनों से टाटा मुख्य अस्पताल (TMH) में इलाजरत है। मृतक निखार सबलोक का व्यापार झारखंड के अलावा देश के कई राज्यों और विदेशों तक फैला हुआ था।

इसी वजह से पुलिस कारोबारी विवाद, व्यक्तिगत रंजिश, लेन-देन के झमेले और संभावित गैंगवार जैसे सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर तफ्तीश कर रही थी।

आज शाम 5 बजे होगा पूरी साजिश का पर्दाफाश

शाम पांच बजे आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस मीडिया के सामने पूरे घटनाक्रम का ब्योरा रखेगी। इसमें हत्या की वजह, शूटरों का नेटवर्क और पुलिस की अंतरराज्यीय कार्रवाई से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आएंगी। इस खुलासे पर शहर के व्यापारिक जगत की निगाहें टिकी हुई हैं।