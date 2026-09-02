15 लाख की सुपारी, चांडिल जमीन विवाद में 6 गिरफ्तार; अखिलेश और गणेश सिंह गिरोह का कनेक्शन आया सामने

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जमशेदपुर के चर्चित व्यवसायी निखार सबलोक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पकड़े गए आरोपियों में अशोक सिंह, रितेश सिंह, अंकित सिंह और सुनील रजक शामिल हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में इस हत्याकांड के तार चांडिल के एक जमीन विवाद और कुख्यात आपराधिक गिरोहों के बीच चल रही आपसी दुश्मनी से जुड़े पाए गए हैं।

जमशेदपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) डॉ. एहतेशाम वकारिब और सरायकेला पुलिस अधीक्षक (SP) मनोज स्वर्गियारी ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी दी।

अशोक राघव मास्टरमाइंड, 15 लाख रुपये में दी गई थी सुपारी

पुलिस के अनुसार, इस पूरे हत्याकांड की साजिश रचने में अशोक राघव की मुख्य भूमिका रही है और वही इस मर्डर केस का मास्टरमाइंड है।

जांच में खुलासा हुआ है कि निखार सबलोक की हत्या कराने के लिए लगभग 15 लाख रुपये की सुपारी दी गई थी।

पुलिस अब इस बिंदु की गहनता से पड़ताल कर रही है कि सुपारी की यह भारी-भरकम रकम किसने मुहैया कराई और साजिश के तार किस स्तर तक जुड़े हुए थे। आरोपियों की गिरफ्तारी सरायकेला के डोबो इलाके से की गई है।

उत्तर प्रदेश के शूटर ने चलाई थी गोली, सुनील चला रहा था कार

पूछताछ के दौरान आरोपी रितेश सिंह ने खुलासा किया कि निखार पर गोली अंकित सिंह ने चलाई थी, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला पेशेवर शूटर है।

वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद अंकित रांची फरार हो गया था। पुलिस की टीमें अब दूसरे शूटर की पहचान और उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं।



जांच में सुनील रजक की भूमिका भी स्पष्ट हुई है, जो वारदात के समय शूटरों को ले जाने और भागने के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी चला रहा था। पुलिस आरोपियों के बीच हुए संपर्क और भागने के रूट को लेकर विस्तृत पूछताछ कर रही है।



