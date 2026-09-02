15 लाख की सुपारी, चांडिल जमीन विवाद में 6 गिरफ्तार; अखिलेश और गणेश सिंह गिरोह का कनेक्शन आया सामने
जमशेदपुर के चर्चित व्यवसायी निखार सबलोक हत्याकांड में पुलिस ने मास्टरमाइंड अशोक राघव समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
HighLights
निखार सबलोक हत्याकांड: मास्टरमाइंड अशोक राघव सहित छह आरोपी गिरफ्तार।
चांडिल जमीन विवाद और आपराधिक गिरोहों की आपसी रंजिश बनी वजह।
पुलिस जांच में खुलासा, हत्या के लिए 15 लाख की सुपारी दी गई।
अशोक राघव मास्टरमाइंड, 15 लाख रुपये में दी गई थी सुपारी
उत्तर प्रदेश के शूटर ने चलाई थी गोली, सुनील चला रहा था कार
जांच में सुनील रजक की भूमिका भी स्पष्ट हुई है, जो वारदात के समय शूटरों को ले जाने और भागने के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी चला रहा था। पुलिस आरोपियों के बीच हुए संपर्क और भागने के रूट को लेकर विस्तृत पूछताछ कर रही है।
अखिलेश और गणेश सिंह गिरोह की खूनी जंग
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस हत्याकांड के पीछे जमशेदपुर के चर्चित अखिलेश सिंह और गणेश सिंह गिरोह के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई का पहलू भी सामने आ रहा है। पूरी वारदात को जमीन विवाद और आपराधिक गिरोहों की आपसी रंजिश के संदर्भ में देखा जा रहा है।
छह आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस सुपारी देने वाले असली चेहरों, रुपयों के लेन-देन के माध्यमों और जमीन विवाद की मुख्य जड़ तक पहुaचने में जुटी है। आने वाले दिनों में इस मामले में कई बड़े सफेदपोशों की संलिप्तता उजागर होने की प्रबल संभावना है।