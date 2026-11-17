संवाद सूत्र, गुड़ाबांदा। धालभूमगढ़ प्रखंड अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) 18 पर सोमवार को एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेलर चालक ने बाइक को करीब 3 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटता चला गया।

गनीमत यह रही कि दुर्घटना के शुरुआती झटके में ही बाइक पर सवार पिता-पुत्र सड़क पर छिटककर दूर जा गिरे, जिससे उनकी जान बाल-बाल बच गई। जानकारी के अनुसार, गुड़ाबांदा प्रखंड के सुड़की गांव निवासी संतोष केवट (लगभग 53 वर्ष) अपने 14 वर्षीय पुत्र सोमनाथ के साथ अपनी बाइक से नरसिंहगढ़ से धालभूमगढ़ की ओर आ रहे थे। संतोष केवट के सिर पर गंभीर चोटें आई गलत दिशा से वाहन चलाने और अनियंत्रित ट्रेलर की चपेट में आने के कारण यह हादसा हुआ। इस दुर्घटना में संतोष केवट के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, जबकि उनके नाबालिग पुत्र सोमनाथ का एक पैर टूट गया है।