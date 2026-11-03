जमशेदपुर के दलमा अभयारण्य में आया नन्हा मेहमान 'शेखर': रजनी और बादल के साथ मिला नया परिवार

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। दलमा वन्यजीव अभयारण्य में अब पर्यटकों को रजनी हथिनी और बादल हाथी के बाद एक नए मेहमान शेखर का दीदार होगा।

सात माह का नन्हा हाथी शेखर सोमवार को गुमला वन प्रमंडल से दलमा लाया गया। यहां वह रजनी और बादल के साथ अपना नया जीवन शुरू करेगा। वन विभाग को उम्मीद है कि दलमा का प्राकृतिक वातावरण और देखभाल उसे सुरक्षित रखने में मददगार साबित होंगे।