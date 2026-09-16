जमशेदपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रेलर ने बाइक सवार को 50 मीटर तक घसीटा; टीएमएच में इलाज के दौरान मौत

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। शहर की सड़कों पर तेज रफ्तार वाहनों का कहर एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। बर्मामाइंस थाना क्षेत्र के सुनसुनिया गेट के पास मंगलवार देर रात तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार युवक को चपेट में ले लिया।

टक्कर के बाद ट्रेलर युवक को करीब 50 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को टाटा मुख्य अस्पताल (टीएमएच) ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान बारीगोड़ा निवासी सागर गोप के रूप में हुई है।

दूर तक घिसटता रहा युवक बताया जाता है कि सागर गोप बाइक से साकची से बर्मामाइंस की ओर जा रहा था। इसी दौरान बर्मामाइंस की ओर से ट्रेलर साकची की तरफ जा रहा था। सुनसुनिया गेट के पास दोनों वाहनों की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक ट्रेलर की चपेट में आ गया और काफी दूर तक घसीटता चला गया।