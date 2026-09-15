ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे शख्स को मारी टक्कर, एक मूर्ति चौक एक्सीडेंट का वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। एक मूर्ति चौक पर तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना का वीडियो अब इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

लोगों के मुताबिक, हादसा 5 सितंबर को तड़के करीब 4:35 बजे हुआ था। पीड़ित एक मूर्ति चौक पर सड़क पार कर रहा था, तभी तेज गति से आई टाटा पंच कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि व्यक्ति उछलकर सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया था।