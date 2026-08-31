सीएनजी पाइप फटने से कर्मचारी की मौत के बाद हरकत में प्रशासन: PESO टीम जांच में जुटी, हावड़ा ब्रिज पंप सील

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। गोलमुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत हावड़ा ब्रिज स्थित भारत पेट्रोल पंप पर गुरुवार रात सीएनजी रिफ्यूलिंग के दौरान हुए भीषण हादसे ने पेट्रोल पंपों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

गैस के अत्यधिक दबाव के कारण अचानक सीएनजी पाइप फट गया, जिसकी चपेट में आने से 24 वर्षीय कर्मचारी तुषार खामरी की मौत हो गई।



तुषार सोनारी का रहने वाला था और महज दो महीने बाद उसकी शादी होने वाली थी। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में मातम पसरा है, वहीं पेट्रोल पंप परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।





सिर पर तेज गति से लगा नोजल प्रत्यक्षदर्शियों और प्राप्त जानकारी के अनुसार, तुषार हमेशा की तरह पेट्रोल पंप पर वाहनों में सीएनजी भरने का काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक गैस का दबाव अधिक हो जाने के कारण सीएनजी का पाइप धमाके के साथ फट गया। पाइप का भारी नोजल अत्यधिक तेज गति से उछला और सीधे तुषार के सिर के पिछले हिस्से में जा लगा। टक्कर इतनी भयानक थी कि तुषार छिटककर दूर जा गिरा और बुरी तरह घायल हो गया।

सहकर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से उसे तत्काल टाटा मुख्य अस्पताल (TMH) ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।





सीएनजी पंप सील, जांच पूरी होने तक बिक्री पर रोक हादसे के तुरंत बाद प्रशासनिक और कंपनी के निर्देश पर हावड़ा ब्रिज स्थित सीएनजी पंप को सील कर दिया गया है। पेट्रोल पंप संचालक कमल जैन ने जानकारी दी कि सीएनजी गैस का मुख्य संचालन गेल इंडिया और बीपीसीएल (BPCL) द्वारा किया जाता है। पंप पर तीनों शिफ्टों में अलग-अलग प्रशिक्षित ऑपरेटर तैनात रहते हैं, जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा मानकों की निगरानी करना होता है।

संचालक के अनुसार, कंपनी के दिशा-निर्देशों के तहत फिलहाल सीएनजी सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सीएनजी से भरा हुआ ट्रक भी परिसर में खड़ा है और सुरक्षा कारणों से आपूर्ति रोक दी गई है।



