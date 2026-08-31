सीएनजी पाइप फटने से कर्मचारी की मौत के बाद हरकत में प्रशासन: PESO टीम जांच में जुटी, हावड़ा ब्रिज पंप सील
जमशेदपुर के हावड़ा ब्रिज स्थित भारत पेट्रोल पंप पर सीएनजी पाइप फटने से कर्मचारी तुषार खामरी की मौत हो गई। प्रशासन ने पंप को सील कर दिया है।
HighLights
सीएनजी पाइप फटने से कर्मचारी तुषार खामरी की दुखद मौत हुई।
हादसे के बाद जमशेदपुर का सीएनजी पंप सील कर दिया गया।
PESO की टीम तकनीकी जांच में जुटी, सुरक्षा मानकों की पड़ताल।
तुषार सोनारी का रहने वाला था और महज दो महीने बाद उसकी शादी होने वाली थी। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में मातम पसरा है, वहीं पेट्रोल पंप परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
सिर पर तेज गति से लगा नोजल
सहकर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से उसे तत्काल टाटा मुख्य अस्पताल (TMH) ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
सीएनजी पंप सील, जांच पूरी होने तक बिक्री पर रोक
संचालक के अनुसार, कंपनी के दिशा-निर्देशों के तहत फिलहाल सीएनजी सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सीएनजी से भरा हुआ ट्रक भी परिसर में खड़ा है और सुरक्षा कारणों से आपूर्ति रोक दी गई है।
15 सदस्यीय पेसो की टीम जमशेदपुर पहुंची
शहर के अन्य सीएनजी पंपों पर दिखी लापरवाही
इस दुखद घटना के बाद शहर के अन्य सीएनजी स्टेशनों पर मिला-जुला असर देखा गया:
- साकची गुरुद्वारा सीएनजी पंप: यहां कर्मचारी हेलमेट पहनकर और वाहन से सुरक्षित दूरी बनाकर सीएनजी भरते नजर आए। पंप पर अग्निशमन उपकरण और सुरक्षा के लिए बालू की बाल्टियां दुरुस्त मिलीं।
- धतकीडीह सीएनजी पंप: यहां गैस की बिक्री जारी थी और फायर फाइटिंग उपकरण तो मौजूद थे, लेकिन हादसों से बचाव के लिए अनिवार्य बालू की बाल्टियां नदारद दिखीं।
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