CNG खत्म होने पर बस को धक्का दे रहे थे यात्री, अचानक पीछे लुढ़की बस तो पीछे खड़ी ट्रक के बीच दबकर एक की मौत

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। जीटीबी एन्क्लेव इलाके में एक यात्री को बस को धक्का लगाना भारी पड़ गया। बस की सीएनजी खत्म होने पर कुछ यात्री धक्का देकर बस को पंप पर लेकर जा रहे थे।

अचानक से बस पीछे की तरफ लुढ़क गई एक यात्री बस व ट्रक के बीच दबकर बुरी तरह से दब गया। हादसे में यात्री की मौत हो गई। मृतक की पहचान अनवार खान के रूप में हुई है। हादसे के बाद बस चालक बस को छोड़कर मौके से फरार हो गया। जीटीबी एन्क्लेव थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस ने बताया कि वीरवार दोपहर सूचना मिली थी हादसे में एक यात्री की मौत हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान बदायूं निवासी अनवार खान के रूप में हुई। जांच में पता चला कि अनवार खान एक निजी बस से बदायूं से दिल्ली के कर्दमपुरी जा रहे थे। रास्ते में बस की सीएनजी खत्म हो गई।