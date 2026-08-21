'विकसित दिल्ली 2047': मास्टर प्लान से बदलेगी राजधानी की सूरत, सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी का जताया आभार

डिजिटल टीम, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के सर्वांगीण और सुव्यवस्थित विकास के लिए 'दिल्ली मास्टर प्लान 2047' का स्वागत किया है। उन्होंने इस महत्वाकांक्षी विजन के लिए दिल्ली की जनता की ओर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर का हृदय से आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मास्टर प्लान 2047 केवल एक नीतिगत दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह 'विकसित दिल्ली' की मजबूत नींव और भावी पीढ़ियों के लिए एक हरित, आधुनिक और सुविधाजनक शहर का ठोस भरोसा है। मास्टर प्लान 2047 की मुख्य विशेषताएं और बड़े बदलाव

दिल्ली की बढ़ती आबादी, यातायात के दबाव और पर्यावरण (प्रदूषण) से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए इस मास्टर प्लान में कई क्रांतिकारी प्रावधान किए गए हैं। झुग्गी-झोपड़ी वाले क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को उसी स्थान पर पक्के और आधुनिक मकान उपलब्ध कराने के संकल्प को गति मिलेगी। अधिक फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) मिलने से पुरानी आवासीय कॉलोनियों, अनधिकृत कॉलोनियों और व्यावसायिक बाजारों के पुनर्विकास के नए रास्ते खुलेंगे।

बढ़ती आबादी और परिवहन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण-मुक्त परिवहन, हरित क्षेत्रों के विस्तार और आधुनिक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी गई है। कॉलोनियों के सौंदर्यीकरण और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रशासनिक और निर्माण संबंधी नियमों को बेहद सरल बनाया गया है।