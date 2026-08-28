जमशेदपुर में पेट्रोल पंप पर गैस भरते समय हुआ हादसा, सीएनजी पाइप फटने से कर्मचारी की मौत

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। गोलमुरी थाना क्षेत्र में हावड़ा ब्रिज के सामने स्थित भारत पेट्रोल पंप पर गुरुवार रात सीएनजी भरने के दौरान हुए हादसे में 24 वर्षीय कर्मचारी तुषार खामरी की मौत हो गई। घटना के बाद पेट्रोल पंप परिसर में अफरा-तफरी मच गई। मृतक सोनारी का रहने वाला था और उसकी करीब दो महीने बाद शादी होने वाली थी।

तुषार पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरने का काम कर रहा था। इसी दौरान गैस का दबाव अधिक होने के कारण सीएनजी पाइप अचानक फट गया। पाइप का नोजल तेज गति से उछलकर तुषार के सिर के पिछले हिस्से में जा लगा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह दूर जाकर गिर पड़ा। हालांकि मामले में पंप संचालक का पक्ष नहीं मिल पाया है।