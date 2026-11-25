जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस एरिया के नार्दन टाउन टीओपी गोलचक्कर के पास सोमवार देर रात 12.30 बजे हुए सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों युवक एक ही बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार थे। तेज रफ्तार के कारण बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को तत्काल टाटा मुख्य अस्पताल (टीएमएच) पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरे युवक गौरव पांडेय की हालत गंभीर बनी हुई है। वह कोडरमा का रहने वाला है।

मृतकों की पहचान सोनारी ग्वाला बस्ती निवासी जितेंद्र सिंह के 25 वर्षीय छोटे पुत्र ब्रजेश सिंह और वसुंधरा पांडेय के पुत्र कृष्णा पांडेय के रूप में हुई है। इधर, बिष्टुपुर थाना की पुलिस को जानकारी देते हुए सोनारी न्यू ग्वाला बस्ती निवासी जितेंद्र सिंह ने बताया कि तीनों युवक बुलेट पर सवार होकर सोनारी से बिष्टुपुर किसी निजी काम से जा रहे थे। बुलेट कृष्णा पांडेय चला रहा था।

नार्दन टाउन टीओपी के पास अचानक गाय के आ जाने के कारण उसे बचाने के प्रयास में बुलेट अनियंत्रित हो गई और पेड़ से जा टकराई। घायलों को राहगीरों ने पुलिस की मदद से टीएमएच में दाखिल कराया गया जहां ब्रजेश और कृष्णा की मौत हो गई। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है।

दो घरों के बुझ गए चिराग, बस्ती में पसरा मातम हादसे के बाद वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस की मदद से तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन ब्रजेश और गणेश की जान नहीं बचाई जा सकी।