बिंदल मॉल गोलीकांड का रायपुर कनेक्शन: कार खराब हुई तो हत्थे चढ़े टीटू शर्मा और मनोज सरकार, वर्चस्व की रंजिश में हुई थी फायरिंग

जासं, जमशेदपुर। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र अंतर्गत मरीन ड्राइव स्थित बिंदल मॉल के उडुपी रेस्टोरेंट में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।

विशेष जांच टीम (SIT) ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग की साजिश में शामिल चार आरोपियों को छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित एक टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया है।

गिरफ्तार आरोपियों में परसुडीह निवासी टीटू शर्मा, मनोज सरकार, शंकर मुंडा और सिदगोड़ा निवासी दीपू ओझा शामिल हैं।

ऐसे हत्थे चढ़े आरोपी

वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी दो गाड़ियों में सवार होकर शहर से बाहर भाग निकले थे। हालांकि, रास्ते में एक गाड़ी खराब हो गई, जिसके बाद चारों आरोपी दूसरी गाड़ी में सवार होकर रायपुर की ओर बढ़ने लगे।

पुलिस को उनकी गतिविधियों की सटीक जानकारी मिलते ही रायपुर टोल प्लाजा के पास घेराबंदी की गई और चारों को दबोच लिया गया। पुलिस अब इनसे कड़ी पूछताछ कर वारदात में प्रयुक्त हथियारों के स्रोत और मुख्य हमलावरों का सुराग जुटा रही है।

बंगाल से छत्तीसगढ़ तक एसआईटी की छापेमारी

घटना के तुरंत बाद एसएसपी डॉ. एहतेशाम वकारिब के निर्देशन में एक एसआईटी (SIT) का गठन किया गया था। टीम ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ हमलावरों के भागने के रास्तों की गहन पड़ताल की।

जांच के दौरान आरोपियों के बंगाल और छत्तीसगढ़ की ओर भागने के इनपुट मिले, जिसके बाद तकनीकी सर्विलांस के आधार पर रायपुर टोल प्लाजा पर यह त्वरित कार्रवाई की गई।

जमीन और रेलवे ठेकेदारी विवाद में हुई फायरिंग

पुलिस इस सनसनीखेज वारदात के पीछे वर्चस्व, जमीन के कारोबार और रेलवे ठेकेदारी से जुड़े पुरानी रंजिश के कोण पर भी जांच आगे बढ़ा रही है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हमले में घायल डोमनिक सैमसन रेलवे ठेकेदारी से जुड़ा है, जबकि घायल रिजवान जमीन के कारोबार में सक्रिय है। पुलिस इन सभी कड़ियों को जोड़कर साजिश की पूरी गहराई तक पहुंचने में जुटी है।

11 राउंड फायरिंग में घायल हुए थे चार लोग

उल्लेखनीय है कि शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे उडुपी रेस्टोरेंट में डोमनिक सैमसन, रिजवान, दिलशाद और अन्य लोग भोजन कर रहे थे। उसी दौरान एक बाइक पर सवार तीन बदमाश वहां पहुंचे।

दो बदमाशों ने रेस्टोरेंट के भीतर घुसकर ताबड़तोड़ लगभग 11 राउंड फायरिंग कर दी, जबकि उनका तीसरा साथी बाहर बाइक पर नजर रखे हुए था।

इस भीषण गोलीबारी में डोमनिक सैमसन, रिजवान, दिलशाद और कृष्णा चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका इलाज टाटा मुख्य अस्पताल (TMH) में चल रहा है।

फिलहाल, गिरफ्तार साजिशकर्ताओं से पूछताछ के आधार पर पुलिस उन शूटरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जिन्होंने सीधे तौर पर गोलियां चलाई थीं। शूटरों की गिरफ्तारी अब पुलिस के लिए मुख्य चुनौती बनी हुई है।