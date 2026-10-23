CA Inter Result 2026: जमशेदपुर के तीन सितारों ने बढ़ाया शहर का मान, हर्षित बने टॉपर; विशाखा और रितिका भी चमकीं

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2026 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें आदित्यपुर के हर्षित केड़िया ने 600 में 387 अंक प्राप्त कर शहर में पहला स्थान हासिल किया, जबकि बिष्टुपुर की विशाखा मिश्रा 383 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं।

डीबीएमएस के पूर्व छात्र हर्षित केडिया सफल, पांच विषयों में मिला एक्सेम्प्शन डीबीएमएस इंग्लिश स्कूल के पूर्व छात्र हर्षित केडिया ने सीए इंटरमीडिएट परीक्षा के दोनों ग्रुप एक साथ पास कर सफलता हासिल की है। परीक्षा के छह में से पांच विषयों में उन्हें एक्सेम्प्शन मिला है।

हर्षित व्यवसायी मनोज केडिया और रंजना केडिया के पुत्र हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता के मार्गदर्शन और शिक्षकों के सहयोग को दिया है। हर्षित का लक्ष्य चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर वित्तीय क्षेत्र में काम करना है। उनकी उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है।

विशाखा मिश्रा ने जमशेदपुर में पाया दूसरा स्थान जमशेदपुर के बिष्टुपुर क्यू रोड निवासी विशाखा मिश्रा ने सीए इंटरमीडिएट परीक्षा में शहर में दूसरा स्थान हासिल किया है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जुस्को स्कूल साउथ पार्क से पूरी की है। इसके बाद जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक की पढ़ाई की।

विशाखा के पिता बीएन मिश्रा चक्रधरपुर रेल मंडल में एसएसई के पद से सेवानिवृत्त हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी हैं। विशाखा ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया है। उनका लक्ष्य चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर वित्तीय क्षेत्र में काम करना है। उनकी उपलब्धि पर परिवार और शिक्षकों में खुशी है।

रितिका सचदेव ने जमशेदपुर में पाया तीसरा स्थान जमशेदपुर के पंजाबी रिफ्यूजी कॉलोनी निवासी रितिका सचदेव ने सीए इंटरमीडिएट परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए शहर में तीसरा स्थान हासिल किया है। रितिका काशीडीह हाई स्कूल की पूर्व छात्रा हैं। वह व्यवसायी अनिल कुमार और सोनिया सचदेव की पुत्री हैं।