जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सीतारामडेरा थाना क्षेत्र भुइयांडीह निवासी कारोबारी हरेराम सिंह के घर पर वर्ष 2025 में हुई फायरिंग की घटना के मामले में फरार चल रहे कुख्यात अपराधी प्रिंस खान उर्फ हैदर अली उर्फ छोटे सरकार के विरुद्ध पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है।

शनिवार को धनबाद जिले के वासेपुर स्थित उसके पैतृक आवास पर सीतारामडेरा थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर इश्तेहार चस्पा किया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का फरमान जारी किया है। कि इस मामले के मुख्य सूत्रधार और वासेपुर (धनबाद) निवासी गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है और हाल ही में धनबाद पुलिस ने उसके घर पर बुलडोजर भी चलवाया था।

प्रिंस खान के इशारे पर उसके गुर्गों ने तीन अक्टूबर 2025 को सीतारामडेरा थाना क्षेत्र में हरेराम सिंह और उनके पुत्र से दो करोड़ रुपये की रंगदारी नहीं देने पर घर फायरिंग की थी। पिछले करीब नौ महीनों से लगातार फरार चल रहे शातिर आरोपी सागर सिंह को 15 जुलाई 2026 की सुबह गोलमुरी थाना क्षेत्र की पंजाबी रिफ्यूजी कॉलोनी से गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि इस मामले के मुख्य सूत्रधार और वासेपुर (धनबाद) निवासी गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है और हाल ही में धनबाद पुलिस ने उसके घर पर बुलडोजर भी चलवाया था। पुलिस की जांच में कारोबारी हरेराम सिंह को गैंगस्टर प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के नाम पर लगातार धमकी देने, दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने तथा 10 अक्टूबर 2025 को उनके घर पर फायरिंग कराने की साजिश में सागर सिंह पूरी तरह शामिल था।

पुलिस अनुसंधान में इस पूरी वारदात के पीछे के अंतरराष्ट्रीय और अंतर-जिला नेटवर्क का सनसनीखेज खुलासा हुआ था। दशरथ शुक्ला ने लिखी पटकथा वारदात की मुख्य पटकथा अपराधी दशरथ शुक्ला ने तैयार की थी। कारोबारी के पुत्र हरीश सिंह के साथ शराब कारोबार की योजना विफल होने पर उसने बदला लेने की ठानी। आर्थिक नुकसान के बाद दशरथ शुक्ला ने पलामू जेल में बंद कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा से संपर्क साधा था। सुजीत सिन्हा के जरिए उसकी पहुंच दुबई में बैठे गैंगस्टर प्रिंस खान तक हुई। प्रिंस खान के निर्देश पर ही जमशेदपुर के स्थानीय युवकों (शूटरों) को इस गैंग से जोड़ा गया। इसके बाद कारोबारी के घर पर फायरिंग कराई गई और व्हाट्सएप पर दो करोड़ की रंगदारी मांगी गई। इस दौरान पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था।