गम्हरिया थाने में महिला से दुष्कर्म का आरोप, पुलिसकर्मी हिरासत में; SDPO कर रहे जांच

संवाद सहयोगी, गम्हरिया। प्रखंड के दुग्धा गांव निवासी एक महिला ने गम्हरिया थाना के एक पुलिसकर्मी पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि, महिला के उक्त आरोप की पुष्टि नहीं हुई और वरीय पुलिस अधिकारी द्वारा मामले की जांच किया जा रहा है।

महिला के अनुसार, बीते गुरुवार की रात करीब 11 बजे पारिवारिक विवाद से परेशान होकर शिकायत दर्ज कराने वह गम्हरिया थाना पहुंची थी। देर रात होने और पति द्वारा मारपीट किए जाने के भय से वह रात में थाने में ही रुक गई।

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि इसी दौरान एक पुलिसकर्मी द्वारा उसके साथ जबरदस्ती की गई। इसका महिला विरोध करते हुए उसने शोर मचाया और बचने की कोशिश भी की। इसी दौरान पास में पड़े चाकू को उठाने पर कथित तौर पर पुलिसकर्मी के हाथ में चोट भी लग गई जिससे कमरे और उसके कपड़ों पर खून भी लगा। इस मामले की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन में हलचल मची है।

ऐसी सूचना है कि बीते शुक्रवार की देर रात गम्हरिया थाना परिसर में एसडीपीओ द्वारा थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ बंद कमरे में बैठक भी की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय अधिकारियों द्वारा आंतरिक जांच शुरू किए जाने की बात भी सामने आई है।

बताया गया कि घटना की सूचना मिलने के बाद सरायकेला एसडीपीओ मामले की जांच कर रहें हैं। फिलहाल जिस पुलिसकर्मी पर आरोप लगाया गया है, उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उक्त घटना को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।