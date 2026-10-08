जमशेदपुर G Town Club के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! बोनस समझौते पर लगी मुहर; मिलेंगे अधिकतम 40503 रुपये

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जमशेदपुर के जी टाउन क्लब, बिष्टुपुर के कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अधिकतम (16 प्रतिशत) 40,503 रुपये बोनस मिलेगा।

जी टाउन क्लब प्रबंधन और कैंटीन होटल रेस्टोरेंट वर्कर्स यूनियन के बीच बुधवार को क्लब सभागार में बोनस पर सहमति बनी। समझौते के तहत कर्मचारियों को न्यूनतम 31,108 व औसतन 36,481 रुपये बोनस मिलेगा।

बोनस समझौते पर प्रबंधन की ओर से चेयरमैन विनीत कुमार शाह, वाइस चेयरमैन राजेश कुमार झा, जनरल सेक्रेटरी विकास कुमार, राकेश जायसवाल व रोशन ने जबकि यूनियन की ओर से अध्यक्ष राकेश्वर पांडेय, डिप्टी प्रेसिडेंट बीके डिंडा, जनरल सेक्रेटरी ददन सिंह, कमेटी मेंबर कीर्तन महतो, मो हामिद ने हस्ताक्षर किए।