आस्था का अनूठा नजारा: मन्नत के लिए सड़क पर दंडवत लेट जाते हैं भक्त, ऊपर से गुजरती है मां दुर्गा की पालकी

अरुण कुमार माझी, ईचागढ़। आस्था, विश्वास और भक्ति की अनूठी परंपराएं भारतीय संस्कृति की पहचान हैं। दुर्गा पूजा के अवसर पर ईचागढ़ प्रखंड के माझी बाड़ी दुर्गा मंदिर डुमरा में ऐसी ही एक अनोखी परंपरा देखने को मिलती है, जहां विजयादशमी के दिन नवपत्रिका विसर्जन के दौरान श्रद्धालु रास्ते में दंडवत लेट जाते हैं।

पंडित जब नवपत्रिका को पालकी में लेकर विसर्जन के लिए निकलते हैं, तो श्रद्धालु जमीन पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। पालकी लेकर आगे बढ़ते पंडित उनके ऊपर से गुजरते हैं। इस दौरान श्रद्धालु मां दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करने और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करते हैं।

डुमरा में यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। विजयादशमी के दिन नवपत्रिका विसर्जन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस अनुष्ठान में भाग लेते हैं। इनमें ऐसे भक्त भी शामिल होते हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी हैं।