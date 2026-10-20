जमशेदपुर: मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, DC-SSP ने घाटों का किया निरीक्षण

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। दुर्गा पूजा के बाद मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

मंगलवार को उपायुक्त राजीव रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. ऐहतेशाम वकारिब ने शहर के विभिन्न विसर्जन घाटों का निरीक्षण कर सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम समेत अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

विसर्जन के दौरान विशेष सतर्कता बरतने को कहा निरीक्षण के दौरान उपायुक्त और एसएसपी ने विसर्जन घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण तथा प्रतिमाओं के सुरक्षित विसर्जन को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की। अधिकारियों ने संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए विसर्जन के दौरान विशेष सतर्कता बरतने को कहा।