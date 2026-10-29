चक्रवात 'अर्णब' के खतरे से रेलवे ने रद की 11 जोड़ी ट्रेनें, टाटानगर आने-जाने वाली कई ट्रेनों पर असर

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। चक्रवात तूफान अर्णब के प्रभाव और दक्षिण तटीय रेलवे (एससीओआर) जोन में बाढ़ की आशंका को देखते हुए रेल प्रशासन ने 11 जोड़ी ट्रेनों को रद करने का निर्णय लिया है। इसका असर टाटानगर से होकर चलने वाली कई ट्रेनों पर भी पड़ेगा।

रेलवे की ओर से जारी सूची के अनुसार, 29 और 30 अक्टूबर को अलग-अलग ट्रेनों का परिचालन रद रहेगा। इसमें टाटानगर-बिलासपुर, टाटानगर-हटिया, राउरकेला-टाटानगर, खड़गपुर-टाटानगर और आसनसोल-टाटानगर सहित कई मार्गों की ट्रेनें शामिल हैं। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया है। चक्रवाती मौसम और भारी बारिश के कारण रेल पटरियों पर पानी भरने तथा परिचालन प्रभावित होने की आशंका रहती है। ऐसे में यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी जाती है।