चक्रवात अर्णब का असर: मधुबनी में बदला मौसम, धान की फसल को मिली संजीवनी

जागरण संवाददाता, मधुबनी। Madhubani Weather Cyclone Arnab: बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान अर्णब का असर बिहार के मधुबनी जिले में भी साफ देखने को मिल रहा है।

बुधवार की देर रात से मौसम का मिजाज अचानक बदल गया और गुरुवार की अहले सुबह से ही रुक-रुककर बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया।

मौसम का बदला मिजाज

गुरुवार को दिनभर आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी की पूरी संभावना बनी हुई है। करीब 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही ठंडी हवाओं के कारण मौसम काफी सुहाना हो गया है।

मौसम विभाग के अनुसार, आज जिले का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। किसानों को मिली राहत लंबे समय से बारिश के अभाव में मुरझा रही धान की फसलों के लिए यह बूंदाबांदी संजीवनी साबित हुई है। खेतों में खड़ी धान की फसल में फिर से हरियाली लौटने की उम्मीद जाग उठी है। किसानों के चेहरों पर भी इस हल्की बारिश से राहत साफ देखी जा सकती है।