छठ पूजा पर बेंगलुरु से टाटानगर लौटना होगा मुश्किल! 8 और 9 नवंबर के बाद नहीं मिलेगी कोई ट्रेन; देखें लिस्ट

डिजिटल डेस्क, रांची। Bengaluru To Tatanagr Train: छठ महापर्व पर घर लौटने की तैयारी कर रहे झारखंड के लोगों के लिए बेंगलुरु से टाटानगर की रेल यात्रा मुश्किल हो सकती है। त्योहार के दौरान इस रूट पर ट्रेनों की उपलब्धता सीमित है। बेंगलुरु से टाटानगर के लिए केवल 8 और 9 नवंबर को ही ट्रेन उपलब्ध है। इसके बाद छठ पूजा की अवधि समाप्त होने तक इस रूट पर कोई ट्रेन नहीं है।

ऐसे में बेंगलुरु और आसपास के शहरों में काम करने वाले झारखंड के यात्रियों को घर पहुंचने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। त्योहार के समय बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ छठ मनाने के लिए झारखंड लौटते हैं। ऐसे में सीमित ट्रेन परिचालन के कारण यात्रियों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ सकता है।