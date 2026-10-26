चक्रवात को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल अलर्ट, तेज हवा में ट्रेनों की रफ्तार होगी कम

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान को देखते हुए चक्रधरपुर रेल मंडल ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं। तेज हवा चलने पर ट्रेनों की गति निर्धारित रफ्तार से कम की जाएगी।

परिस्थितियों के अनुसार ट्रेन को रोकने या धीमी गति से चलाने का निर्णय लोको पायलट मौके की स्थिति का आकलन कर लेंगे। यह जानकारी मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य चौधरी ने दी।

उन्होंने बताया कि चक्रवात के दौरान रेल परिचालन सुरक्षित रखने के लिए विशेष टीमों को सक्रिय कर दिया गया है। ये टीमें बड़े पुल-पुलियों की निगरानी करेंगी।

रात में पेट्रोलिंग करने वाली टीम भी अलर्ट रहेगी। नदी का जलस्तर बढ़ने या रेलवे ट्रैक पर खतरा नजर आने पर तत्काल सूचना दी जाएगी।

ट्रैक पर पेड़ गिरने और जलभराव से निपटने की तैयारी

मंडल में मानसून रिजर्व टीम को भी सक्रिय रखा गया है। ट्रैक पर पानी भरने, पेड़ गिरने या अन्य किसी तरह की बाधा आने पर टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य करेगी।