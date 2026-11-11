जमशेदपुर में स्कूली ऑटो को कार ने मारी जोरदार टक्कर, 8 बच्चे घायल; मौके से भागी महिला ड्राइवर

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टेल्को थाना क्षेत्र अंतर्गत रिंग रोड के पास बुधवार सुबह एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने स्कूली बच्चों से भरे ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में ऑटो में सवार गुरु नानक स्कूल (टेल्को) के आठ विद्यार्थी घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

हादसे के तुरंत बाद कार चला रही महिला चालक मौके से फरार हो गई, जबकि स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायल मासूमों को फौरन टाटा मोटर्स अस्पताल पहुंचाया। पुलिस आरोपी चालक की तलाश में जुटी है। चीख-पुकार के बीच पहुंचे स्थानीय लोग प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह बच्चे ऑटो में सवार होकर स्कूल जा रहे थे। तभी रिंग रोड मोड़ के समीप तेज गति में आ रही कार ने नियंत्रण खो दिया और आटो को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही सड़क पर बच्चों की चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

हादसे में अमृता कुमारी, गुरप्रीत कौर, रोहित कुमार, आशीष गुप्ता, मोहित गुप्ता, रिचा कुमारी और अनुष्का कुमारी समेत आठ बच्चे घायल हो गए। आसपास के दुकानदारों और राहगीरों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर बच्चों को बाहर निकाला। टाटा मोटर्स अस्पताल में चल रहा इलाज टाटा मोटर्स अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में डॉक्टरों की टीम बच्चों के उपचार में जुटी है[1][2]। चिकित्सकों के अनुसार प्राथमिक उपचार के बाद बच्चों की हालत खतरे से बाहर है, हालांकि कुछ बच्चों को सिर और हाथ-पैर में गंभीर चोटें आई हैं।