जमशेदपुर में रात्रि गश्ती पर बाबूलाल मरांडी ने उठाए सवाल, बोले- जनता को सुरक्षा चाहिए, लाठी नहीं

डिजिटल डेस्क, जमशेदपुर। जमशेदपुर में रात्रि गश्ती के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा सड़क और दुकानों के पास मौजूद लोगों को हटाने तथा लाठियां चलाने का वीडियो वायरल होने के बाद मामला राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल किए हैं। वायरल वीडियो को लेकर अन्य नेताओं की ओर से भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए गए हैं।

बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर कहा कि अपराध नियंत्रण जरूरी है, लेकिन आम नागरिकों को पीटना किसी भी स्थिति में समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल किया कि पुलिस द्वारा आम लोगों पर लाठियां क्यों बरसाई जा रही हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अपने नकारेपन को छिपाने और अपराधियों पर लगाम लगाने के नाम पर आम जनता के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मरांडी ने कहा कि जनता को पीटने से अपराध खत्म नहीं होगा। उन्होंने भ्रष्ट और अपराधियों से मिलीभगत करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की।