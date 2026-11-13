महज एक सिगरेट मांगने पर दोस्त ने ही मार दी गोली! आदित्यपुर हत्याकांड का 4 दिन में खुलासा, बिहार भागा आरोपी दबोचा

जागरण संवाददाता, आदित्यपुर। सतवाहिनी-जमालपुर में सोनू कुमार की गोली मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने चार दिनों के भीतर खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी विशाल कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।

मामूली सिगरेट को लेकर हुए विवाद में दोस्त ने ही दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी को सापड़ा पुल के समीप गिरफ्तार किया। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल और मोबाइल फोन बरामद किया गया है।

सिगरेट मांगने को लेकर विवाद शुरू शुक्रवार को आदित्यपुर थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ अनुभव भारद्वाज ने बताया कि मृतक सोनू और आरोपी विशाल के बीच दोस्ताना संबंध थे। बीते 9 नवंबर की शाम को दोनों साथ बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान सोनू द्वारा सिगरेट मांगने को लेकर विवाद शुरू हो गया।