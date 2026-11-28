मनोज सिंह, जमशेदपुर। टाटा स्टील की लीज अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुकी है। जबकि एक जनवरी 2027 को लीज नवीकरण का दिन प्रस्तावित है।

अब नए सिरे से लीज नवीकरण की प्रक्रिया के बीच शहर की 86 बस्तियों की जमीन का मामला सबसे अहम हो गया है। इन बस्तियों में हजारों परिवार रहते हैं।

उनके आवास, जमीन के स्वामित्व और भविष्य से जुड़े सवालों का जवाब आज भी स्पष्ट नहीं है। वर्ष 2005 में हुए लीज नवीकरण समझौते के तहत इन 86 बस्तियों को टाटा लीज क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था।

इसके लिए अलग से शेड्यूल ई-1 बनाया गया और कुल 449.63 हेक्टेयर जमीन सरकारी खाते में दर्ज की गई थी। वर्ष 2009 में इन बस्तियों का सर्वे कराया गया था। उस समय कुल 17,986 मकान चिह्नित किए गए थे। लेकिन लगभग 17 साल बाद भी इन इलाकों की जमीन की अद्यतन स्थिति सामने नहीं आ सकी है।

इस दौरान बस्तियों का विस्तार हुआ और बड़ी संख्या में नए निर्माण भी हुए। ऐसे में पुराने सर्वे के आंकड़ों के आधार पर वर्तमान आबादी और जमीन की स्थिति का आकलन करना मुश्किल है। सिर्फ टाटा लीज क्षेत्र का हुआ सत्यापन प्रशासनिक जानकारों के अनुसार, लीज अवधि समाप्त होने के बाद उपायुक्त की ओर से टाटा लीज क्षेत्र की जमीन के सत्यापन के लिए टीम गठित की गई थी। इसमें जमशेदपुर, पोटका और डुमरिया अंचल के राजस्व उपनिरीक्षक तथा अमीन शामिल थे। हालांकि, टीम ने टाटा लीज क्षेत्र का सत्यापन तो किया, लेकिन प्रत्येक भूखंड के वास्तविक स्वामित्व और उसकी वर्तमान प्रकृति का विस्तृत ब्योरा तैयार नहीं किया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि संबंधित जमीन में कितनी भूमि राज्य सरकार की है और कितनी वन विभाग के अधीन आती है। यदि किसी सरकारी विभाग की जमीन टाटा लीज में शामिल रही है तो क्या उसे शामिल करने से पहले संबंधित विभाग से अनुमति ली गई थी? इसका स्पष्ट जवाब भी जरूरी है।

इसके अलावा आवासीय जमीन का उपयोग कहीं व्यावसायिक या अन्य श्रेणी में तो नहीं बदल गया, इसका भी अद्यतन रिकार्ड उपलब्ध होना चाहिए, जो नहीं है। 86 बस्तियों का दोबारा सर्वे जरूरी लीज नवीकरण की प्रक्रिया में यह भी स्पष्ट करना होगा कि वर्ष 2005 में शेड्यूल से बाहर की गई 86 बस्तियों के सभी प्लाट को दोबारा जांचा गया है या नहीं। नए लीज शेड्यूल से इन बस्तियों की जमीन पूरी तरह बाहर रखी गई है कि नहीं।इस बीच विकसित हुई नई बस्तियों की जमीन को किस श्रेणी में रखा गया है।इन सवालों का जवाब नए और विस्तृत सर्वे से ही मिल सकता है।

जमीन का खाता, खेसरा, रकबा, स्वामित्व और वर्तमान उपयोग दर्ज किए बिना लीज की सीमा तय करना विवाद की वजह बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रत्येक भूखंड का राजस्व रिकॉर्ड से मिलान और संबंधित विभागों की अनुमति की जांच जरूरी है।