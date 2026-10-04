हजारीबाग: झुंड से बिछड़ा विशाल हाथी पहुंचा गांव, ग्रामीणों में मची दहशत; फसल रौंदी और चारदीवारी गिराई

संवाद सूत्र, बरही (हजारीबाग)। झुंड से बिछड़ा एक विशाल जंगली हाथी शनिवार शाम बरही के चचरो पार्क जंगल होते हुए डैम के पानी में तैरकर माधोपुर गांव पहुंच गया। हाथी को गांव में देख ग्रामीणों में दहशत फैल गई।

इस दौरान हाथी ने मकई की फसल रौंद दी और जीतन महतो के घर की चारदीवारी को धक्का मारकर गिरा दिया। हाथी की तेज गर्जना से ग्रामीणों में और भय का माहौल बन गया।ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथी को गांव से जंगल की ओर खदेड़ा।