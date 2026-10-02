शहर में सफर करना होगा आसान! हजारीबाग में बदलेगी सड़कों की सूरत, फोरलेन के साथ पुल व 21 कल्भर्ट भी बनेंगे

संवाद सहयोगी, हजारीबाग। शहर में सड़क सुविधा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हजारीबाग बाईपास से पुराने एनएच संरेखण तक 9.284 किलोमीटर सड़क का फोरलेन में चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण किया जाएगा। रोड कंस्ट्रक्शन विभाग के अंतर्गत सीआरआइएफ योजना से प्रस्तावित इस परियोजना में सड़क को दोनों ओर आठ-आठ मीटर चौड़ा किया जाएगा।

बीच में न्यू जर्सी क्रैश बैरियर तथा दोनों किनारों पर आरसीसी ड्रेन और यूटिलिटी डक्ट बनाए जाएंगे। परियोजना के तहत क्षितिज अस्पताल के समीप कोनार नदी पर उच्चस्तरीय पुल और 21 नए कल्भर्ट का निर्माण होगा। सड़क के मध्य मेडियन पर स्ट्रीट लाइट तथा दो हाई मास्ट लाइट लगाने की भी योजना है।