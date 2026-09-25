हजारीबाग के हुरहुरु तालाब में मिला अज्ञात महिला का शव, जांच में जुटी पुलिस
हजारीबाग के हुरहुरु तालाब से शुक्रवार सुबह एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। ...और पढ़ें
HighLights
हुरहुरु तालाब किनारे अज्ञात महिला का शव मिला।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
संवाद,सूत्र, हजारीबाग। हजारीबाग के हुरहुरु तालाब के किनारे शुक्रवार की सुबह एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह टहलने निकले लोगों की नजर तालाब किनारे पड़े शव पर पड़ी। लोगों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक महिला की पहचान नहीं हो सकी थी। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया।
पुलिस के अनुसार, महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच की जा रही है। महिला की पहचान होने के बाद ही घटना से जुड़े कई पहलुओं का पता चल सकेगा। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही महिला की पहचान कराने का प्रयास कर रही है। घटना के बाद तालाब के आसपास लोगों की भीड़ जुट गई।