हजारीबाग के हुरहुरु तालाब में मिला अज्ञात महिला का शव, जांच में जुटी पुलिस

संवाद,सूत्र, हजारीबाग। हजारीबाग के हुरहुरु तालाब के किनारे शुक्रवार की सुबह एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह टहलने निकले लोगों की नजर तालाब किनारे पड़े शव पर पड़ी। लोगों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक महिला की पहचान नहीं हो सकी थी। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया।