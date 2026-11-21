विकास कुमार, हजारीबाग। राहुल दुबे गैंग के प्रमुख सरगनाओं में शामिल तुषार मिश्रा ने पुलिस कस्टडी से भागने का प्रयास किया। हालांकि पुलिसकर्मियों की तत्परता से उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया।

इस दौरान उसके पैर में गंभीर चोट आई है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल, हजारीबाग में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार, तुषार मिश्रा को एक दिन पहले ही पुलिस रिमांड पर लाया गया था। देर शाम मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस अभिरक्षा के दौरान उसने भागने की कोशिश की।

उसके भागने का प्रयास करते ही पुलिसकर्मियों ने तत्काल घेराबंदी की और उसे पकड़ लिया। इस दौरान उसके पैर में गंभीर चोट लग गई। इसके बाद पुलिस उसे उपचार के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंची।

एसपी ने की पुष्टि

घटना की पुष्टि देर रात पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने की। एसपी स्वयं सदर अस्पताल पहुंचे और कैदी वार्ड में भर्ती तुषार मिश्रा से पूछताछ की। उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं का जायजा लिया।