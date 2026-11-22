संवाद सूत्र, हजारीबाग। इंस्टाग्राम पर एक युवक के संपर्क में आकर छत्तीसगढ़ से हजारीबाग पहुंची 18 वर्षीय युवती को शक्ति सदन ने सुरक्षित उसके परिवार से मिलाया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की रहने वाली नीलम कुमारी (बदला हुआ नाम) की इंस्टाग्राम के माध्यम से एक युवक से करीब एक वर्ष तक बातचीत हुई थी।

युवक ने विवाह का भरोसा देकर चार नवंबर को उसे झारखंड बुलाया। हजारीबाग पहुंचने के बाद युवक ने उसे बरही रेलवे स्टेशन बुलाया, लेकिन वहां पहुंचने पर उसका मोबाइल बंद मिला। निराश युवती स्टेशन के समीप एक दुकान के बाहर बैठ गई।