हजारीबाग वन भूमि घोटाले में ACB की बड़ी कार्रवाई, तीन विक्रेता गिरफ्तार; न्यायिक हिरासत में भेजे गए

जागरण संवाददाता, हजारीबाग। वन भूमि, सरकारी जमीन और गैरमजरुआ खास किस्म की जंगल भूमि को अवैध तरीके से हासिल करने, उसकी बिक्री करने तथा गलत तरीके से दाखिल-खारिज कराने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) हजारीबाग की कार्रवाई लगातार जारी है। मंगलवार को गठित विशेष छापामारी दल ने मामले में तीन आरोपित भूमि विक्रेताओं को गिरफ्तार किया। तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

एसीबी के अनुसार हजारीबाग थाना कांड संख्या 11/25, दिनांक 25 सितंबर 2025 में तत्कालीन अंचलाधिकारी, अंचल निरीक्षक, राजस्व उपनिरीक्षक सहित स्थानीय भू-माफिया के विरुद्ध मामला दर्ज है। आरोप है कि वन भूमि, सरकारी जमीन और गैरमजरुआ खास किस्म की जंगल भूमि को अवैध तरीके से हासिल कर उसकी बिक्री की गई तथा गलत तरीके से दाखिल-खारिज कराया गया।

मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2), सहपठित धारा 13(1)(डी) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120बी के तहत कार्रवाई की गई है। एसीबी की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, इस मामले में पूर्व में तत्कालीन अंचलाधिकारी समेत अन्य सरकारी पदाधिकारियों, भू-माफिया, क्रेताओं और विक्रेताओं को न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।