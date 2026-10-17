हाईकोर्ट के स्टे के बीच हजारीबाग के हुरहुरू खास महल जमीन पर पक्का निर्माण शुरू, उठे सवाल

संवाद सहयोगी, हजारीबाग। शहर के हुरहुरू स्थित कैंटोनमेंट मौजा की खास महल जमीन का विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। विगत सितंबर में जिस जमीन पर प्रशासन ने पुलिस बल और जेसीबी की मदद से कार्रवाई करते हुए पीसीसी सड़क और शेड हटाया था, उसी विवादित स्थल पर अब पक्की बाउंड्री वाल का निर्माण किए जाने का मामला सामने आया है।

गौरतलब है कि इस भूमि पर की गई सरकारी कार्रवाई के विरोध में पूर्व मंत्री योगेन्द्र साव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था। जिसके आलोक में विगत पांच अक्टूबर को हाईकोर्ट ने स्टे लगाते हुए यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया था।

बताते चलें कि यह विवाद भूमि की प्रकृति को लेकर पूर्व मंत्री योगेंद्र साव एवं जिला प्रशासन के बीच है। पूर्व मंत्री जहां इस भूमि पर अपना मालिकाना हक जताते हैं तो प्रशासन के मुताबिक यह खासमहाल की जमीन है, जिस पर सरकार का हक है। इस बीच योगेन्द्र साव के द्वारा जमीन पर शेड एवं पीसीसी पथ का निर्माण कराया जा रहा था।

सूचना मिलने पर प्रशासन के द्वारा किए गए सभी निर्माण को जेसीबी की मदद से तोड कर हटा दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान पूर्व मंत्री के द्वारा घटनास्थल पर मौजूद सदर अंचलाधिकारी के साथ गाली-गलौज भी किया गया था। वहीं मामले को लेकर जब पूर्व मंत्री ने हाईकोर्ट में याचिक दायर किया तो स्टे दे दिया गया।