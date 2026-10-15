हजारीबाग में खास महाल की जमीन का होगा पूरा हिसाब, 30 अक्टूबर तक सर्वे रिपोर्ट सौंपने का आदेश

संवाद सहयोगी, हजारीबाग। हजारीबाग में खास महाल प्रकोष्ठ के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक बुधवार को उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में हुई। बैठक में खास महाल भूमि के सर्वेक्षण, लीज नवीकरण और भूमि संबंधी अभिलेखों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई।

उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सभी सर्वेक्षण कार्य पूरे कर 30 अक्टूबर तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। बैठक में पिछले पांच वर्षों में किए गए लीज नवीकरण की जानकारी ली गई। उपायुक्त ने खास महाल की पुनर्ग्रहित भूमि से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने को कहा, ताकि भूमि को अतिक्रमण से सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने खास महाल भूमि की मौजावार सूची और संबंधित दस्तावेजों की भी समीक्षा की।