हजारीबाग में 9 अवैध स्टोन क्रशरों पर चला प्रशासन का डंडा, सभी सील; एक ट्रक भी जब्त
हजारीबाग जिला प्रशासन ने अवैध स्टोन क्रशरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। उपायुक्त के निर्देश पर नौ क्रशरों को ...और पढ़ें
HighLights
हजारीबाग में नौ अवैध स्टोन क्रशर सील किए गए।
संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हुई।
संवाद सहयोगी, हजारीबाग। जिले में अवैध रूप से संचालित स्टोन क्रशरों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। उपायुक्त हेमंत सती के निर्देश पर सहायक समाहर्ता पूर्वा अग्रवाल के नेतृत्व में गठित टीम ने सदर और पदमा प्रखंड में अभियान चलाकर नौ अवैध स्टोन क्रशरों को सील कर दिया। संबंधित संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
प्रशासनिक टीम ने सदर प्रखंड के मेरू क्षेत्र में छह अवैध स्टोन क्रशरों को सील किया। सिलवार में एक तथा पदमा प्रखंड के सरैया में संचालित दो क्रशरों पर भी कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान पदमा क्षेत्र से गिट्टी लदा एक ट्रक जब्त किया गया। कार्रवाई के बाद अवैध कारोबार में शामिल लोगों में हड़कंप की स्थिति है।
जांच के दौरान मेरू क्षेत्र में संचालित कुछ क्रशरों का कंसेंट टू ऑपरेट (सीटीओ) भी समाप्त पाया गया। अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन अब क्रशरों के संचालन से जुड़े दस्तावेज, अनुमति और खनिज परिवहन की भी जांच कर रहा है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन, बिना अनुमति स्टोन क्रशर संचालन और खनिजों के अनधिकृत परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को नियमित जांच अभियान चलाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
प्रशासन की इस कार्रवाई से जिले में अवैध स्टोन क्रशर कारोबार से जुड़े संचालकों में खलबली मची है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में अनियमितता मिलने पर किसी भी स्तर पर कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे।
यह भी पढ़ें- हजारीबाग में खास महल की जमीन पर बड़ा खेल: 11 महीने के एग्रीमेंट पर खड़ी कर दी करोड़ों की इमारतें
यह भी पढ़ें- हजारीबाग में खास महल की जमीन पर भू-माफियाओं का खेल, फर्जी एग्रीमेंट से खड़ी की करोड़ों की इमारतें