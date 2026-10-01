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साधारण घर की बेटी, बड़ा सपना... हजारीबाग के हारपुर गांव की पहली इंजीनियर बनी रिया; Infosys में मिली नौकरी  

By Shashi Shekhar Edited By: Mansi Kumari
Published: Thu, 01 Oct 2026 08:21 AM (IST)

चौपारण के हारपुर गांव की रिया कुमारी ने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बाद इन्फोसिस में नौकरी हासिल की है। उनकी ...और पढ़ें

रिया कुमारी ने इन्फोसिस में कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की नौकरी हासिल की। जागरण

रिया कुमारी ने इन्फोसिस में कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की नौकरी हासिल की। जागरण

HighLights

  1. रिया कुमारी ने इन्फोसिस में कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की नौकरी हासिल की।

  2. हारपुर गांव की पहली इंजीनियर बनकर पूरे गांव को गौरवान्वित किया।

संवाद सूत्र, चौपारण (हजारीबाग)। कठिन परिस्थितियां किसी इंसान के रास्ते में रुकावट जरूर बन सकती हैं, लेकिन अगर हौसला मजबूत हो और लक्ष्य पाने का जुनून हो तो सफलता की राह निकाली जा सकती है।

मेहनत, लगन और खुद पर विश्वास के दम पर साधारण शुरुआत करने वाला इंसान भी अपने सपनों को नई ऊंचाई दे सकता है। ऐसी ही कहानी है चौपारण के हारपुर गांव की रिया कुमारी की, जिन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए लगातार मेहनत की।

रंग लाई रिया की मेहनत

प्रखंड क्षेत्र के दादपुर पंचायत अंतर्गत हारपुर गांव की बेटी रिया कुमारी ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर सफलता की नई मिसाल कायम की है।

साधारण परिवार से आने वाली रिया ने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद देश की प्रतिष्ठित आईटी कंपनी इन्फोसिस में नौकरी हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार के साथ-साथ पूरे गांव में खुशी और गर्व का माहौल है।

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रिया कुमारी राशन दुकान संचालक प्रमोद सिंह की पुत्री हैं। सीमित संसाधनों के बीच पढ़ाई करते हुए रिया ने अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया। पढ़ाई के प्रति निरंतर समर्पण और कड़ी मेहनत के बल पर उन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर इन्फोसिस जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी प्राप्त किया।

बता दें कि, रिया हारपुर गांव में इंजीनियर बनने वाली पहली हैं। उनकी इस उपलब्धि से गांव के छात्र-छात्राओं में भी उत्साह का माहौल है। रिया के दादा जगतपाल सिंह सहित परिवार के सदस्यों ने उनकी सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि रिया ने अपनी मेहनत से पूरे परिवार का मान बढ़ाया है। 

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