नेतरहाट घूमने जाने वालों के लिए खुशखबरी, रास्ते में मिलेगा आराम और खाने-पीने का इंतजाम; गुमला में चिह्नित हुई जमीन

संतोष कुमार, गुमला। पहाड़ों की रानी नेतरहाट की खूबसूरती देखने देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर है। अब नेतरहाट की लंबी और खूबसूरत यात्रा के बीच विश्राम, खानपान और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी आड़े नहीं आएगी।

गुमला जिला प्रशासन ने पर्यटकों की इस परेशानी को दूर करने के लिए चटकपुर चौक के समीप वेसाइड एमेनिटी विकसित करने की योजना तैयार की है। नेतरहाट से करीब 23 किलोमीटर पहले राजकीय राजमार्ग के किनारे इसका निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए 80 डिसमिल सरकारी जमीन चिह्नित कर पर्यटन विभाग को प्रतिवेदन भेजा गया है।

रांची और अन्य शहरों व राज्यों से घाघरा-बिशुनपुर के रास्ते नेतरहाट पहुंचने वाले पर्यटकों को लंबा सफर तय करना पड़ता है। रास्ते में पांच पांडव पहाड़ और कोयल नदी का प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को आकर्षित करता है, लेकिन इस दौरान व्यवस्थित विश्राम गृह, रेस्टोरेंट और अन्य जरूरी सुविधाओं का अभाव महसूस होता है। परिवार और बच्चों के साथ सफर करने वाले पर्यटकों को विशेष परेशानी होती है।

कई बार खानपान और विश्राम के लिए उचित स्थान नहीं मिल पाता है। वेसाइड एमेनिटी में पर्यटकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर कई सुविधाएं विकसित करने की योजना है। जैसे रेस्टोरेंट एवं ढ़ाबा , रेस्ट हाउस, चाय-नाश्ते के स्टाल, शौचालय , पार्किंग आदि शामिल है।

नेतरहाट में पर्यटन सीजन और विशेष अवसरों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में चटकपुर चौक के पास वेसाइड एमेनिटी विकसित होने से पर्यटकों को रास्ते में ही जरूरी सुविधाएं मिल सकेंगी। इससे न केवल नेतरहाट की यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी, बल्कि आसपास के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। स्थानीय लोगों को दुकान, खानपान और अन्य सेवाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर मिल सकते हैं।