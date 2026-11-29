संवाद सहयोगी, गुमला। गुमला जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले की सड़कें लगातार दुर्घटनाओं के कारण खून से लाल हो रही हैं। जनवरी से अब तक जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुए सड़क हादसों में 229 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 137 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

इन दुर्घटनाओं ने कई परिवारों को जीवनभर का दर्द दिया है। किसी घर का बेटा, किसी का भाई तो किसी परिवार का कमाऊ सदस्य सड़क हादसों का शिकार होकर जान गंवाई है। आंकड़ों के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक मौतें गुमला थाना क्षेत्र में हुई हैं। यहां अब तक 51 लोगों की जान जा चुकी है।

वहीं घाघरा थाना क्षेत्र में 31, पालकोट में 21, भरनो में 18, सिसई और बसिया में 17-17, रायडीह में 13, विशुनपुर में 9, डुमरी में 7, चैनपुर में 6, सुरसांग में 5, कामडारा और पुसो में 4-4, कुरकुरा में 3, गुरदारी, जारी और कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र में 2-2 लोगों की मौत हुई है। जबकि करंज थाना क्षेत्र में अब तक सड़क दुर्घटना में किसी की मौत दर्ज नहीं हुई है।

चिंता की बात यह है कि सड़क हादसों में मरने वालों में सबसे अधिक युवा शामिल हैं। जिसमें करीब 150 युवाओं की उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच है। इनमें बड़ी संख्या बाइक सवारों की बताई जा रही है। अक्सर तेज रफ्तार, लापरवाही, बिना हेलमेट बाइक चलाना और यातायात नियमों की अनदेखी दुर्घटनाओं का कारण बनती है।