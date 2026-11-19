जागरण संवाददाता, चैनपुर (गुमला)। चैनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में छठी कक्षा की नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि कानून को सूचित करने के बजाय पंचायत ने चार नाबालिगों पर 6-6 हजार रुपये कुल 24 का जुर्माना लगाकर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की। पुलिस ने बुधवार सुबह चारों आरोपितों को उनके घरों से हिरासत में ले लिया।

जानकारी के अनुसार, घटना नौ नवंबर की शाम की है। छात्रा गांव के पास जंगल में मवेशी चराने गई थी। इसी दौरान गांव के चार नाबालिगों ने उसे घेरकर बारी-बारी से जबरन दुष्कर्म किया और फिर मौके से फरार हो गए।

घर लौटकर छात्रा ने स्वजन को घटना की जानकारी दी। जिसके उपरांत 15 नवंबर को गांव के कुछ लोगों के द्वारा बुलाई गई पंचायत में चारों पर 6-6 हजार रुपये, कुल 24 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर मामला खत्म करने का फैसला किया गया। परंतु स्वजन ने न्याय की आस में छात्रा को लेकर 17 नवंबर को चैनपुर थाना पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की और छात्रा की मेडिकल जांच कराई।