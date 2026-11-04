गुमला शहर की बदलेगी तस्वीर! खाली सरकारी जमीनों पर बनेगा नगर भवन और नया बस स्टैंड; प्रशासन ने शुरू की तैयारी

जागरण संवाददाता, गुमला। शहर के सुनियोजित विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार को लेकर जिला प्रशासन ने पहल तेज कर दी है। शहर में वर्षों से खाली पड़ी सरकारी जमीनों का अब जनहित में उपयोग करने की तैयारी है। इसके तहत नगर भवन, नया बस स्टैंड, नगर परिषद कार्यालय और सरकारी आवास निर्माण की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।

बुधवार को उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी दिलेश्वर महतो के नेतृत्व में वरीय प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों की टीम ने शहर के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर उपलब्ध जमीनों की स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने सबसे पहले पर्यटन भवन के पीछे स्थित स्ट्रीट वेंडर मार्केट परिसर का निरीक्षण किया।

यहां नए नगर भवन के निर्माण, नगर परिषद कार्यालय के लिए उपयुक्त स्थान, नगर परिषद के वाहनों के सुरक्षित रखरखाव तथा व्यवस्थित मार्केट विकसित करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। एक ही परिसर में विभिन्न नागरिक सुविधाओं को विकसित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया।

इसके बाद गुमला परिसदन के सामने स्थित खाली सरकारी जमीन का जायजा लिया गया। यहां विभिन्न श्रेणियों के सरकारी आवास निर्माण की संभावनाएं तलाशी गईं। अधिकारियों ने तर्री स्थित सरकारी भूमि का भी निरीक्षण किया। वहीं, सिसई रोड के पुग्गू स्थित करमडीपा में जरेडा की जमीन पर नए बस स्टैंड के निर्माण की संभावना देखी गई।