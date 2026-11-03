गुमला में 290 हेक्टेयर में होगी सरसों की खेती, किसानों को प्रति एकड़ 20 हजार तक मुनाफा

जागरण संवाददाता,गुमला। जिले में किसानों की आमदनी और आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से सरसों की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान, सेवर, भरतपुर (राजस्थान) की परियोजना के तहत कृषि विज्ञान केंद्र, गुमला (विकास भारती, बिशुनपुर) द्वारा वर्ष 2026-27 में 290 हेक्टेयर में सरसों की खेती कराई जा रही है। इसके लिए घाघरा, बिशुनपुर, सिसई, रायडीह और बसिया प्रखंड के विभिन्न गांवों का चयन किया गया है।

परियोजना के तहत कलस्टर अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण एवं आईआईआरएमआर-एसटीसी प्रत्यक्षण के माध्यम से किसानों को उन्नत खेती से जोड़ा जा रहा है। सात से 29 अक्टूबर तक किसानों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही उन्हें सरसों के उन्नत बीज के अलावा यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर जैसे जरूरी खाद उपलब्ध कराए गए हैं। डीआरएमआर-150-35 और बीबीएम-1 प्रभेद का चयन खेती के लिए डीआरएमआर-150-35 और बीबीएम-1 प्रभेद का चयन किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र के अनुसार इन प्रभेदों में तेल की मात्रा क्रमशः लगभग 39.8 और 40.03 प्रतिशत है। इससे किसानों को तेल उत्पादन में भी फायदा होगा।

पहले जहां एक किलो तेल निकालने के लिए लगभग तीन किलो सरसों की जरूरत पड़ती थी, वहीं नई किस्मों से 2.5 से 2.75 किलो सरसों में एक किलो तेल प्राप्त किया जा सकेगा। सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6200 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। इस फसल में अपेक्षाकृत कम पानी और उर्वरक की जरूरत पड़ती है।