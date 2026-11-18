अनिल आनंद, मेहरमा (गोड्डा)। झारखंड के गोड्डा जिले के मेहरामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। अस्पताल के ऊपरी तल्ले पर स्थित महिला वार्ड में घूंघट में पहुंची एक महिला करीब 15 दिन की अपनी दुधमुंहे बच्ची को छोड़कर चली गई।

महिला ने वार्ड में पहले से भर्ती एक महिला मरीज को बताया कि वह कुछ देर में वापस आकर बच्ची को ले जाएगी। हालांकि काफी देर बीत जाने के बाद भी जब वह वापस नहीं लौटी तो वार्ड में भर्ती अन्य मरीजों को संदेह हुआ। मरीजों ने तत्काल ड्यूटी पर तैनात डाक्टर प्रणव राज को इसकी जानकारी दी।

चिकित्सक ने बच्ची की स्वास्थ्य जांच की तो वह पूरी तरह स्वस्थ मिली। काफी देर तक महिला के लौटने का इंतजार किया गया। लेकिन जब बच्ची को लेने कोई नहीं पहुंचा तो अस्पताल प्रबंधन ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी।

सूचना पर थाना से सहायक अवर निरीक्षक सन्मुख राम अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की छानबीन की। डाक्टर प्रणव राज ने बताया कि बच्ची के संबंध में जिला मुख्यालय स्थित चाइल्ड हेल्थ केयर को सूचना दे दी गई है। फिलहाल बच्ची को अस्पताल में अपनी निगरानी में रखा गया है। उसके लिए आवश्यक दूध, वस्त्र एवं अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई है। मजबूरी या पारिवारिक परिस्थिति, बना चर्चा का विषय घटना की जानकारी के बाद अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान जितनी मुंह उतनी बड़ी बातें की जाने लगी। कुछ लोग महिला के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं तो कुछ इसे उसकी संभावित पारिवारिक मजबूरी से जोड़कर देख रहे हैं।