क्या 1 नवंबर की रैली से पहले जनता ने राहुल को impeach कर दिया? MLC चुनाव में कांग्रेस की हार पर निशिकांत का तंज

डिजिटल डेस्क, गोड्डा। MLC Election Results: देश के चार राज्यों में विधान परिषद की 28 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली है। कांग्रेस शासित कर्नाटक में भी पार्टी चारों सीटें हार गई। अन्य राज्यों में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला।

विधान परिषद चुनाव परिणाम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा के छोटे-बड़े नेता तक कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर तंज कस रहे हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान की हवा निकाल रहे हैं। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने भी लगातार दो एक्स पोस्ट के माध्यम से कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने पहले पोस्ट में लिखा, आज तो चार राज्यों के विधान परिषद चुनाव की 28 सीटों में से शून्य सीट बैलेट पेपर से लाकर कांग्रेस ने कमाल कर दिया। सुना है कि उसमें कर्नाटक की भी चार सीटें थीं। क्या राहुल गांधी जी को लोगों ने 1 नवंबर की रैली से पहले impeach कर दिया?