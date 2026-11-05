झारखंड के गोड्डा में बहियार से मिला बच्ची का बिना सिर वाला शव, घर से किडनैप कर हत्या

जागरण संवाददाता, गोड्डा। जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत डहुआ गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां करीब 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची नीतू मरांडी, पिता तलवा मरांडी का शव बहियार में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

मिली जानकारी के मुताबिक, नीतू मरांडी रात में अपने माता-पिता के साथ घर में सोई हुई थी। बताया जा रहा है कि देर रात उसे घर से निकालकर घर के पीछे ले जाया गया, जहां तेज धारदार हथियार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। घटना के बाद बच्ची का सिर गायब है।

ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल सुबह बच्ची का शव बहियार में मिलने की खबर फैलते ही गांव में लोगों की भीड़ जुटने लगी। इस हृदयविदारक घटना के बाद ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल है। घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।