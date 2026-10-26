भारत में दिख रही वियतनाम की लोकेशन, गोड्डा में ऑनलाइन अटेंडेंस से शिक्षकों की बढ़ी परेशानी

संवाद सहयोगी, ठाकुर गंगटी (गोड्डा)। शिक्षा विभाग की डिजिटल व्यवस्था खराब रहने के कारण ऑनलाइन हाजिरी में गड़बड़ी का मामला सामने आया है।

मध्य विद्यालय माल मंडरो के प्रधानाध्यापक वासीकुर रहमान ने बताया कि ठाकुर गंगटी प्रखंड क्षेत्र के कई विद्यालयों के कई शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी बनाने में काफी परेशानी हो रही है।

शिक्षक विद्यालय में उपस्थित होते हैं, इसके बावजूद ऑनलाइन डिजिटल लोकेशन में वियतनाम लिखा आता है। इस तकनीकी गड़बड़ी के कारण शिक्षकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वे असमंजस में हैं।

इस स्थिति में ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रपत्र निकाल कर वरीय अधिकारियों को भेजने और वेतन लेने में परेशानी नहीं होने का मुद्दा भी बन गया है। शिक्षकों द्वारा विभागीय अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है, लेकिन अब तक इस दिशा में सुधार नहीं हो पाया है।

डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य है की विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति में पारदर्शिता लाना और कार्यों को नियमित रूप से संचालन करना होता है, लेकिन इस डिजिटल गड़बड़ी से शिक्षक काफी परेशान हैं। लोकेशन में इस प्रकार की गड़बड़ी होने से शिक्षा विभाग की विश्वसनीयता पर सवाल उत्पन्न हो गई है।